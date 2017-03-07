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Россия заняла 27-е место из 80 возможных в списке лучших стран мира. Рейтинг составил журнал US News & World Report.
Как пишет сайт газеты "Комсомольская правда", специалисты учитывали развитие туризма, инноваций, социальной сферы, культуры, темпы экономического роста, открытость для бизнеса, общий уровень жизни, влияние на мировой арене, историческое наследие.
Отметим, что первое место в этом списке досталось Швейцарии, на втором месте расположилась Канада, а на третьем — Великобритания, далее идут Германия, Япония, Швеция, США.
Последние места достались Алжиру, Ирану и Сербии.
Отметим, что в прошлом году наша страна была на 24-м месте из 60 возможных.
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