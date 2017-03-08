"Поэты русской земли" — группа "Калинов мост" готовится порадовать своих барнаульских поклонников презентацией нового альбома, который получил название "Сезон овец".
Как рассказывают организаторы, в программе выступления, наряду с песнями новой пластинки, будут исполнены композиции со всех альбомов команды, так что подпевать будет чему. Группу можно будет услышать 20 марта в клубе-ресторане "Фараон". Все подробности можно узнать в группе концерта.
Напомним, что "Калинов мост" — советская и российская рок-группа из Новосибирска, основаная в 1986 году Дмитрием Ревякиным. Творчество музыкантов сочетает рок-музыку с влияниями русских народных песен и славянской мифологии, при этом, творчество команды не строится их просто народны песен в рок-обработке, а представляет собой собственные авторские композиции.
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