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Специалисты Главного управления МВД России по Москве опровергли информацию о том, что водитель, задержанный в состоянии алкогольного опьянения на Ferrari, является сотрудником правоохранительных органов. Об этом пишет ТАСС.
Отметим, что мужчина на дорогом автомобиле был задержан рано утром в воскресенье, 5 марта. От него пахло алкоголем, от прохождения медосвидетельствования мужчина отказался.
В главке отметили, что водитель "не является и никогда не был сотрудником столичной полиции".
"Лайф" писал, что водитель иномарки предъявил полицейским свое служебное удостоверение и предложил им "договориться".
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