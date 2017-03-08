Американские ученые из школы общественного здравоохранения имени Блумберга при Университете Джонса Хопкинса в ходе исследований пришли к выводу, что курение во время беременности наносит мощнейший удар по ДНК ребенка, информируют Известия.
Ученые исследовали ДНК-коды у 531 ребенка в возрасте пяти лет. Выяснилось, что в 81% случаев у детей фиксировались необратимые изменения в 26-м участке ДНК-кода, что в последствии может стать причиной гипоксии и отставания в развитии. У всех них матери курили во время беременности.
Комментарии