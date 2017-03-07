Алтайский край занял 22-е место среди регионов страны по плотности подписки на газеты и журналы. Такие данные сообщили в управлении связи и массовых коммуникаций региона.
Согласно данным "Почты России", лидерами подписной кампании на первое полугодие 2017 года стали Курская область (340 подписок на тысячу жителей), Республика Северная Осетия (Алания) (320), Чеченская Республика (288), Республика Татарстан (265), Республика Башкортостан (256), Республика Алтай (242), Чувашская Республика (236), Брянская область (234), Республика Тыва (227), Костромская область (216). Алтайский край с показателем 173 подписки на тысячу жителей занял 22-е место.
Достигнутый регионом показатель превышает средний по стране на 60 подписок.
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