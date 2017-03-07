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Администрация президента США Дональда Трампа решила изменить свой курс по отношению к России и ужесточить его, пишет РИА Новости, ссылаясь на материал газеты The Wall Street Journal.
Журналисты иностранного издания, ссылаясь на дипломатические круги, пишут, что позиция Вашингтона по отношению к Кремлю будет ужесточена. Между тем во время предвыборной гонки ДональдТрамп много раз говорил о России в примирительном тоне. Тогда он, наоборот, ругал НАТО и других союзников Соединенных Штатов.
Сейчас Трамп назначил на посты своих советников много людей, которые крайне критично относятся к политике России. Недавно министр обороны США Джеймс Мэттис на выступлении в Европе заявил, что США не заинтересованы в "каком бы то ни было военном сотрудничестве" с Россией и намерены вести диалог "с позиции силы". Это заявление было встречено аплодисментами.
При этом ранее СМИ писали, что Трамп в скором времени должен отменить антироссийские санкции.
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