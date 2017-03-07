Полностью перевести отопление города на ЮТС и локальные котельные СГК сможет уже в 2017 году. Работы еще не будут окончены, но основа для отказа от проблемной ТЭЦ будет создана. Об этом на встрече с губернатором Алтайского края, председателем регионального правительства Александром Карлиным во вторник, 7 марта, рассказал генеральный директор "СГК" Михаил Кузнецов.

Александр Карлин в начале встречи отметил, что тема энергетики Рубцовска обсуждается за столом в его кабинете чаще остальных, и призвал собравшихся на встрече представителей СГК и профильных чиновников правительства региона этот тренд сбить.

Значительную лепту в проблемы Рубцовска, сказал Карлин, внесли власти города, которые провели "безобразную приватизацию энергетического комплекса", не занимались приведением актива в надлежащее качество, не спешили с тарифным регулированием.

По словам Михаила Кузнецова, компания ведет работы в Рубцовске с опережением графика. Хотя по мере вхождения на рынок проблемного алтайского города возникают все новые сложности. Между тем вся подготовка к полному подключению к Южной тепловой станции (ЮТС) будет завершена к следующему отопительному сезону.

"Мы свою часть договоренностей выполняем, но видим, что происходит на рубцовской ТЭЦ. Проблемы там каждый год удваиваются. Мы понимаем, что должны быть готовы в случае осложнений взять на ЮТС весь город к следующему сезону", — сказал Михаил Кузнецов.

Гендиректор СГК рассказал о сложностях, с которыми сталкивается компания в Рубцовске. Сейчас компании необходимо провести работы по возведению турбины, построить около 1,7 км новых сетей и реконструировать еще 4 км, переобучить персонал ЮТС, построить два угольных котла по 30 гигакалорий.

"Один из котлов будет доделан в этом году, этого достаточно на весь город, но в случае морозов резервов уже не будет", — отметил Кузнецов.

Поэтому он попросил власти региона и города не выводить рубцовскую ТЭЦ из эксплуатации.

Напомним, СГК пришла на рынок Рубцовска в августе 2016 года. Компания взяла в аренду Южную тепловую станцию и 12 локальных котельных. Сейчас они снабжают теплом и горячей водой около 40% города. Сумма инвестиций в проект – около 1,5 млрд рублей. Еще 0,5 млрд рублей — убытки.

На рынке продолжает работать и ТЭЦ, собственником которой является Инвестиционно-девелоперская компания. В 2016 году на ТЭЦ не было достаточного количества угля. Власти Алтайского края ввели режим ЧС в городе.

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