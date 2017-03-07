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Опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения, показал, что россияне считают своих близких женщин самыми красивыми в стране, сообщается на сайте ВЦИОМ.
В ответах на вопрос о том, кто самый красивый из женщин в стране, чаще всего (5%) называли любимых жен, мам и сестер. Что касается знаменитых женщин, то респонденты назвали (3%) народную артистку СССР Элину Быстрицкую, по 2% голосов набрали Оксана Федорова, Валентина Терешкова, София Ротару, Валентина Матвиенко, Алина Кабаева.
Самой умной женщиной в стране россияне считают Валентину Терешкову (7%), Валентину Матвиенко (6%), еще 6% — своих знакомых женщин. Также 5% голосов было отдано императрице Екатерине II.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен ВЦИОМ 2-3 марта 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.
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