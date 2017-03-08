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Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в Алтайском крае на среду, 8 марта.
Так, в начале дня в регионе будет без осадков, однако к вечеру местами в западных районах ожидается небольшой снег.
"На дорогах гололедица,в утренние часы местами туман, изморозь", — указывают в региональном Гидрометцентре.
Днем по краю -1...-6 градусов, в предгорьях 0...+5 градусов. Ветер южный 2-7 метров в секунду.
В Барнауле днем без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы изморозь, возможен туман. Температура в краевой столице составит -1...-3 градуса. Ветер южный до 7 метров в секунду.
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