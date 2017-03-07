Фото: img2.dp.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не давал распоряжений о том, как губернаторам поздравлять коллег с 8 марта. Об этом пишет РИА Новости.
Представитель Кремля подчеркнул, что все поздравляют женщин в силу своих способностей и своего креатива. Отметим, ранее "Коммерсант" писал, что администрация президента России рекомендовала губернаторам творчески подойти к поздравлениям женщин с 8 Марта.
Песков подчеркнул, что представители любых ведомств поздравляют своих коллег по своему усмотрению. Он назвал поздравление "обычным человеческим процессом" и отметил его важность.
Напомним, поздравляя женщин с 8 марта, лидер ЛДПР Владимир Жириновский подчеркнул, как важно женщинам варить борщ.
Комментарии