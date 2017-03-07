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В Кремле пока не думали о том, чтобы назначить президентские выборы 2018 года на 18 марта. Эта дата следует за днем подписания президентом России Владимиром Путиным указа о присоединении Крыма. Об этом пишет сайт газеты "Известия".
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у Кремля пока нет никакой позиции на этот счет. Однако он пообещал, что такое предложение обдумают. Кроме этого, представитель Кремля подчеркнул, что ответ должен появиться "в обозримой перспективе".
Отметим, ранее сенаторы предложили перенести президентские выборы на третье воскресенье марта.
Напомним, Крым стал частью России в марте 2014 года.
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