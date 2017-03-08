Фото: avito.ru
Коттедж площадью 240 квадратных метров продают под Барнаулом за 11,5 миллиона рублей, говорится в объявлении на сайте Avito.ru.
Жилье расположено на участке 10 соток. "Дом на улице Магистральной с современным, качественным ремонтом для спокойной размеренной,комфортной жизни не далеко от города, рядом с лесом", — отмечает автор объявления.
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Также указывается, что на участке выполнен ландшафтный дизайн, имеется баня, бассейн, беседка, мангал, гараж и парковка.
Коттедж продается вместе с мебелью.
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