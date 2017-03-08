Фото: zhkhacker.ru
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги поднимутся с 1 июля по всей стране – портал Amic.ru рассказывает о том, на сколько увеличится плата для жителей Бийска.
Ранее уже сообщалось о запланированном росте тарифов на электроэнергию для всего населения Алтайского края. Накануне наш портал публиковал данные краевого управления по регулированию цен и тарифов об увеличении стоимости ЖКУ летом этого года в Барнауле.
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Что же касается второго по величине города Алтайского края – Бийска – то здесь с 1 июля тарифы должны возрасти следующим образом:
Тарифы на водоснабжение и водоотведение указаны в рублях за 1 куб.м, тарифы на теплоснабжение указаны в рублях за 1 Гкал.
Комментарии
Сколько ещё эти коммунальные безобразия будут продолжаться ? Уже скоро целой пенсии не будет хватать на оплату коммунальных услуг !
Олег, пока есть Путин, пока есть вертикаль...
А уже и так, заплати коммуналку и соси лапу.