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США пообещали Украине сохранять антироссийские санкции

, ИА "Амител"
Госсекретарь США на встрече с главой МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу продолжения выполнения минских соглашений

Фото: inform-ua.info

Новая администрация США готова сохрянять санкции, которые были введены в отношении Москвы после воссоединения Крыма с РФ и резкого обострения ситуации в Донбассе. Это подтвердил во вторник, 7 марта, на регулярном брифинге для журналистов и.о. начальника пресс-службы Госдепартамента Марк Тонер, пишет ТАСС.

Комментируя по просьбе корреспондента агентства прошедшие ранее в тот день в Вашингтоне переговоры американского госсекретаря Рекса Тиллерсона с главой украинского внешнеполитического ведомства Павлом Климкиным, Тонер рассказал, что главной темой этой встречи были "внутренние проблемы Украины". Во время нее Тиллерсон выразил сохраняющуюся обеспокоенность Штатов по поводу выполнения минских соглашений. Также, по словам Тонера, главы МИД двух стран поговорили об усилиях, касающихся проводимых правительством Украины реформ.

Вместе с этим Тиллерсон опять подтвердил "прочную приверженность Соединенных Штатов" отношениям с Украиной и обеспечению того, чтобы все стороны, в том числе Россия, выполнили минские обязательства". Тонер добавил, что санкции США против России будут сохраняться до тех пор, пока РФ не выполнить требованя как по востоку Украины, так и по Крыму. Детали политики новой американской администрации во главе с президентом Дональдом Трампом он не раскрывал.

Агентство напоминает, что в январе на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса Штатов Тиллерсон не исключал признания воссоединение Крыма с РФ, если текущая ситуация вокруг полуострова будет урегулирована устраивающим Украину образом. В то же время Тиллерсон подтвердил, что считает воссоединение полуострова с РФ "незаконной оккупацией" Крыма и его "аннексией".

В связи с этим его спрашивали, может ли произойти так, что Соединенные Штаты никогда не признают воссоединения Крыма с РФ, как было в случае с вхождением прибалтийских республик в состав СССР. "Единственным способом, посредством которого это (признание) может произойти, является выработка какого-то более широкого соглашения, которое удовлетворяло бы украинский народ. В отсутствие этого мы никогда не признаем (воссоединение Крыма с Россией)", — приводит агентство ответ Тиллерсона.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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