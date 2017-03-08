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Губернатор Алтайского края Александр Карлин в среду, 8 марта, поздравил женщин с Международным женским днем. Его слова приводит пресс-служба администрации региона.
"8 марта мы с особыми чувствами поздравляем девочек, девушек и женщин", — отметил глава края, подчеркнув, что данный праздник давно утратил политический смысл, который был заложен в ходе многолетней борьбы за уравнивание женщин в правах с мужчинами. Сейчас 8 Марта, по словам Карлина, символизирует любовь и уважение к матерям, а также напоминает россиянам, что забота о благополучии семей, охрана материнства и детства — это высшие ценности для общества и государства.
Губернатор подчеркнул, что важнейшими приоритетами органов власти края являются поддержка многодетных семей и создание условий для гармоничного воспитания детей. С этой целью в последние годы много внимания уделяется модернизации образования, здравоохранения, культуры и спорта. Были построены десятки новых учреждений для обучения детей, а также для развития их творческих способностей. Еще одним значимым событием является начало работы Алтайского краевого перинатального центра, называющегося "ДАР" ("Дети. Алтай. Россия"). "Одним словом, делается очень многое для того, чтобы в наших семьях рождались желанные дети и получали все возможности для полноценного развития", — заключил Карлин.
Также он пожелал в праздничный день девушкам и женщинам "сохранять тепло сердец, неувядающую душевную красоту, крепкого здоровья, успехов в учебе, карьере, общественной жизни" и благополучия.
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