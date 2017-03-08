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В "Роснефти" опровергли данные об увольнении вице-президента и руководителя службы безопасности компании Олега Феоктистова, которого некоторые СМИ называют организатором ареста бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, пишет РИА Новости.
Агентство отмечает, что ранее "Новая газета" со ссылкой на два независимых источника в "Роснефти" и ФСБ сообщила об увольнении Феоктистова. По данным газеты, он до прихода в компанию служил замруководителя управления собственной безопасности ФСБ, которое занималось рядом громких дел, в том числе против экс-губернаторов Никиты Белых, Александра Хорошавина и бывшего руководителя антикоррупционного главка МВД России генерала Дениса Сугробова. Также издание называет Феоктистова организатором ареста Улюкаева.
"Многие пишут… Но это бред. Бред", — цитирует "Эхо Москвы" слова пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева.
Агентство пишет, что на сайте "Роснефти" указано, что Олег Феоктистов занял должность вице-президента — руководителя службы безопасности компании в сентябре минувшего года. Также там отмечается, что он "окончил Академию ФСБ, работал в структурах ФСБ".
Напомним, Следственный комитет РФ в ночь на 15 ноября 2016 года сообщил о задержании главы Минэкономразвития Улюкаева. По данным следствия, его задержали с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов за выдачу министерством заключения, которое позволило "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Улюкаев, который находится под домашним арестом до 15 апреля, вину в получении взятки не признает.
Глава РФ Владимир Путин освободил Улюкаева от должности по утрате доверия. Улюкаев стал первым в современной российской истории федеральным министром, которого задержали за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.
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