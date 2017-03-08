Фото: Вячеслав Мельников / Amic.ru
Пресс-служба администрации Барнаула опубликовала поздравление женщин от лица сити-менеджера города Сергея Дугина.
Он отметил, что мужчины никогда не устанут восхищаться женской красотой, добротой и заботой, умением добиваться успехов в профессии и вести дом, а также воспитывать детей, дарить заботу, сохранять атмосферу уюта и душевного тепла.
"Круговорот дел не мешает вам оставаться красивыми, доброжелательными, мудрыми и терпеливыми", — подчеркнул Дугин.
Также сити-менеджер выразил слова благодарности женщинам за умение понять, простить и поддержать в трудную минуту, а также за то, что они "согревают мир светом своей доброты". Дугин добавил, что "каждая (женщина) достойна любви, восхищения и преклонения".
В заключение глава администрации города пожелал женщинам оставаться прекрасными, любить и быть любимыми, а также счастья, крепкого здоровья, добра и успехов.
Комментарии
воду дай, менеджер! совесть вообще есть, нет? риторический вопрос
Манагер , тебе даже коровником на 2 коровы нельзя доверить упаравлять. Где вода, Ирод ?
после обеда оттает,побежит по дорогам, поэтому не надо нервы тратить в такой праздник
где вода???