Фото: trendolizer.com

Специальный комитет Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов по разведке проведет 20 марта слушания по приписываемым Вашингтоном России попыткам повлиять на выборы президента в США, которые состоялись в 2016 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Дэвина Нуньеса.

Он отметил, что хочет провести как можно больше открытых слушаний по данному делу. Нуньес рассказал, что в них будут участвовать директор ФБР Джеймс Коми, руководитель АНБ и Киберкомандования ВС США адмирал Майкл Роджерс, а также бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, бывшая и. о. министра юстиции и генерального прокурора США Салли Йейтс и экс-глава ЦРУ Джон Бреннан.

По словам конгрессмена, данный список может быть изменен. Так, отметил Нуньес, в качестве участника был приглашен бывший помощник президента по нацбезопасности Майкл Флинн, которому пришлось оставить свою должность после публикации газеты The Washington Post о состоявшейся между ним и послом РФ в США Сергеем Кисляком беседе о санкциях против РФ. Однако отставной генерал не вошел "в официальный список приглашенных", сообщил председатель комитета.

Однако в слушаниях будут участвовать "люди, которые обладают информацией", пригодной для расследования комитета, объяснил Нуньес. При этом он в очередной раз заявил, что у комитета нет доказательств того, что РФ "помогла избрать Дональда Трампа президентом". "Я не думаю, что это так, и что доказательства этого существуют, — заявил конгрессмен, добавив, что в рамках собственного расследования будет выяснено, есть ли какая-то информация, указывающая на вмешательство РФ.

Ранее законодатели США объявили о начале расследования совершенных во время президентской кампании кибератак против американских политических организаций, в которых Вашингтон пытается обвинить Москву. Данные обвинения были одним из основных предлогов для введения в декабре 2016 года санкций, коснувшихся ряда компаний РФ, ФСБ и Главного управления Генштаба ВС России. Также американские власти выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ дипломатических дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

В Москве не раз отвергали причастность к кибератакам. Комменитируя санкции, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что они являются проявлением агрессии.