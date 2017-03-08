Фото: lizaalert.org
В Белокурихе пропал 47-летний местный житель. Об этом сообщается в группе поискового отряда "Лиза Алерт — Алтайский край" во "ВКонтакте".
Отмечается, что местонахождение Юрия Кудинова неизвестно с 24 февраля текущего года.
Рост пропавшего равен 180 см, он среднего телосложения, с черными с сединой волосами и карими глазами, носит очки. Мужчина был одет в вязаную шапку, пуховик, штаны и ботинки. Вся одежда была черного цвета.
Особыми приметами Кудинова является шрам на правом ухе.
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