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Очевидцы сообщили о серьезном ДТП с тремя авто в ночь на 8 марта

, ИА "Амител"
Свидетели аварии уточняют, что она произошла на проспекте Калинина

Фото: vk.com/barneos22

Три автомобиля столкнулись в Барнауле ночью в среду, 8 марта. Об этом сообщили очевидцы в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".

По их словам, серьезная авария произошла на проспекте Калинина. В результате столкновения повреждения получили автомобили Mitsubishi Lancer, Nissan X-Trail и Volkswagen, отметил один из подписчиков.

Еще один свидетель происшествия в комментариях добавил, что жертв в аварии нет. 

Официальные данные о причинах столкновения и пострадавших на данный момент отсутствуют.

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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