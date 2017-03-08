Фото: vk.com/barneos22
Три автомобиля столкнулись в Барнауле ночью в среду, 8 марта. Об этом сообщили очевидцы в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".
По их словам, серьезная авария произошла на проспекте Калинина. В результате столкновения повреждения получили автомобили Mitsubishi Lancer, Nissan X-Trail и Volkswagen, отметил один из подписчиков.
Еще один свидетель происшествия в комментариях добавил, что жертв в аварии нет.
Официальные данные о причинах столкновения и пострадавших на данный момент отсутствуют.
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