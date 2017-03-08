Фото: svopi.ru
Глава государства Владимир Путин в телеобращении поздравил женщин с Международным женским днем стихами Константина Бальмонта. Президент выбрал произведение именно этого русского поэта Серебряного века за образность и точность слов, сообщает ТАСС.
"Женщина — с нами, когда мы рождаемся,
Женщина — с нами в последний наш час.
Женщина -— знамя, когда мы сражаемся,
Женщина — радость раскрывшихся глаз", — процитировал классика президент.
Российский лидер отметил, что мужчины ищут и всегда находят в женщине все: "и вдохновение, и утешение".
Глава государства пожелал прекрасной половине человечества здоровья, успехов, радости и счастья. Путин подчеркнул, что женщины наполняют наш мир своей красотой и жизненной энергией, согревают его нежностью и душевной щедростью, а также создают "атмосферу уюта, радушия и гармонии".
Президент отметил, что несмотря на отсутствие выходных у женщин даже во время праздников из-за заботы о семье и близких, они не позволяют себе поблажек и все успевают. "Мы часто думаем: как это у вас все получается?" — задается вопросом Путин.
Также он заверил, что мужчины всегда будут помнить, что женщинам нужна их поддержка, и станут окружать прекрасную половину человечества вниманием и заботой, "чтобы они чаще улыбались".
Комментарии
Несчастное, всеми брошенное и презираемое существо, не способное самостоятельно ни жить, ни мыслить.
Стихи, конечно, хорошие, но не Путину их читать. В них о женщинах которых любят и которые любят, а от него жена на шестом десятке сбежала, о дочерях стесняется доброе слово сказать, прячет где-то или они прячутся.
Когда же у нас появится умный правитель?
рубанко отдельной телеграммой! Путин наверняка знает, как оно его хвалит, здесь, круглыми сутками.
Правительство отказалось ограничивать зарплаты Сечину и Миллеру.
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Да ладно Вам, праздник все таки, замечательно В.В.наших женщин поздравил.
Засунь себе это поздравление в одно место!
Ну и коменты) Боська с дедком где?)