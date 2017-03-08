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Председатель сенатского комитета Конгресса Соединенных Штатов по делам вооруженных сил республиканец Джон Маккейн во вторник, 7 марта, повторил утверждение о якобы имеющихся связях между организацией WikiLeaks и Россией, передает ТАСС.
"Я не могу этого утверждать, но очевидно, что WikiLeaks была связана с Россией", — цитирует его агентство. При этом республиканец не привел доказательств предполагаемой им причастности Москвы к свежей публикации организации о методах кибершпионажа, которые использует ЦРУ. В ответ на вопрос журналистов, считает ли Маккейн, что Россия может быть причастна к утечке информации, сенатор с сарказмом ответил: "Нет, конечно, нет, это был кто-то, сидящий в подвале своего дома в одном нижнем белье, куря сигареты".
Политик добавил, что Соединенным Штатам необходимо многое сделать для усиления кибербезопасности. Маккейн подчеркивает, что если хакеры взломали ЦРУ, то они могут проникнуть к кому угодно. "Больше всего меня беспокоит тот факт, что они продемонстрировали способность добраться до наших самых важных секретов, до важнейших засекреченных материалов", — добавил он.
Агентство пишет, что ранее WikiLeaks на основе утечек данных спецслужб США сообщила, что ЦРУ разрабатывало вредоносные программы, которые позволяют следить за людьми при помощи их смартфонов, в том числе iPhone, а также технологии, которые позволяют получить доступ к мобильным телефонам по всему миру. Эти технологии позволяют считывать аудиотрафик и электронные сообщения в том числе в популярных мессенджерах WhatsApp и Telegram. Также ЦРУ и британская контрразведка (МИ-5) смогли использовать многофункциональные телевизоры Samsung smart TV в качестве устройства для прослушки.
Комментарии
Видимо после Вьетнамского плена голова совсем варить на старости лет перестала. А может это его наши сбили, вот и бесится от злобы
ага Палыч, у него хорошо получается, совок он уже завалил, дело осталось за малым...