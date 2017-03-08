Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
Новосибирские полицейские задержали двух молодых людей, пытавшихся ограбить несколько банкоматов с помощью разработанной для этой цели компьютерной программы с вирусом. Об этом сообщают "Новосибирские новости" со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
Отмечается, что сигнал тревоги поступил утром 20 февраля из отделения банка по улице Орджоникидзе. По горячим следам патруль вневедомственной охраны Росгвардии поймал одного из грабителей, которым оказался ранее не судимый студент новосибирского вуза. Позже правоохранители задержали его сообщника — 24-летнего новосибирца, который тоже ранее не попадал в поле зрения стражей правопорядка.
Полицейские выяснили, что молодые люди хотели снять деньги через несанкционированное подключение к системе банкомата. За один день они попытались взломать ряд банкоматов в разных районах города. В ведомстве подчеркнули, что для этого злоумышленники использовали самостоятельно разработанную компьютерную программу с вирусом, однако ни одна из попыток снятия денег не была успешной.
Во время обысков полицейские изъяли у молодых хакеров маску с прорезями для глаз, медицинские перчатки, нож, отвертку, компьютерную технику и две рации. В данный момент злоумышленники находятся под подпиской о невыезде. По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело. Хакерам грозит до четырех лет лишения свободы.
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