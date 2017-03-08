Выбрать подарок на 8 марта — трудное дело. Многие просто склоняются к покупке цветов, сувениров или конфет. А тем, кто действительно хочет удивить своих любимых женщин, приходится изрядно помучиться, чтобы изобрести что-то оригинальное.
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Чтобы больше никто из наших читателей не ломал голову по поводу презента, на Кухне.Amic.ru мы нашли отличный выход — удивить в праздник можно особенной, весенней нарезкой, напоминающей пышный мясной бекет — это и красиво, и практично, и очень вкусно. А сделать такую совсем просто: смотрите за ловкостью рук нашего повара Данила Мальцева и пробуйте повторить. От такого подарка дамы, конечно если они не вегетарианцы, не откажутся никогда.
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Комментарии
Это и мужчине хорошим подарком будет
особенно с водочкой)
Я от мужа такого не дождусь, а вот сама попробую)
Мммм, мяско