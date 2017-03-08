Фото: youtube.com
На сайте южнокорейской организации, которая предоставляет помощь сбежавшим на Юг гражданам Северной Кореи, размещено видео молодого человека, представившегося сыном Ким Чен Нама. Он заявляет, что его отца убили, пишет РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK.
Организация "Гражданская оборона Чхоллима" сообщила на своем сайте, что семья Ким Чен Нама попросила у нее предоставить убежище, что было сделано. Место пребывания жены, сына и дочери убитого сводного брата лидера КНДР не уточняется. Сказано лишь, что экстренную помощь предоставили Нидерланды, США, Китай и страна, пожелавшая остаться не упомянутой.
"Меня зовут Ким Хан Соль, я из Северной Кореи. Я член семьи Кимов. Мой отец был убит несколько дней назад. Сейчас я нахожусь вместе с матерью и сестрой. Надеюсь на улучшение ситуации", — приводит агентство слова молодого человека, говорящего по-английски в 40-секундном видеообращении.
Кроме этого, он демонстрирует свой паспорт, однако данное изображение закрыто черным квадратом. Также в ролике заглушен звук в месте обращения, где предполагаемый сын Ким Чен Нама называет имена или названия организаций, которых благодарит. Данных о времени и месте съемки нет.
По данным телекомпании, правительство Южной Кореи выясняет подлинность материала и пытается определить личность молодого человека.
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Если им действительно окажется сын Ким Чен Нама, то данная запись станет официальным признанием членов семьи факта убийства сводного брата северокорейского лидера.
Агентство напоминает, что гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля умер 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Полиция нашла на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, которое запрещено по международной конвенции о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибшим был Ким Чен Нам, сводный старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына. Полиция Малайзии до сих пор не нашла окончательных подтверждений причины смерти гражданина, Северной Кореи, не установила окончательно его личность, не знает происхождения ядовитого вещества VX и не имеет однозначных доказательств причастности к делу КНДР.
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