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ДТП с участием NissanLiberty произошло в Октябрьском районе Новосибирска во вторник, 7 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Отмечается, что в 20:25 мужчина за рулем иномарки ехал по улице Кирова в направлении улицы Восход. В районе Государственной публичной научно-технической библиотеки водитель по неустановленной причине выехал на обочину и врезался в световую опору на высокой скорости.
В результате ДТП мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом "тупая травма живота".
Полицейские проводят проверку по факту аварии, выяснят причины и обстоятельства происшествия.
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Неруси "в световую опору" - в опору освещения.
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