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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении "Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, опубликованный на сайте кабмина.
В документе сказано, что приоритетное направление для государственной политики РФ — это создание условий для полного и равноправного участия женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах жизни общества.
В опубликованной справке к документы уточняется, что стратегию хотят реализовать в два этапа. С 2017 по 2018 годы предусматривается разработка механизмов реализации стратегии, а также информационно-аналитического, правового и кадрового обеспечения государственной политики в интересах женщин. Второй этап, который намечен на 2019-2022 годы, подразумевает реализацию мер по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах.
Данную стратегию будут финансировать в рамках действующих государственных программ.
Минтруд ранее внес проект стратегии в правительство. Агентство отмечает ,что вице-премьер РФ Ольга Голодец рассказывала, что в стратегию заложены меры, направленные на то, чтобы женщина в РФ могла комфортно выстраивать карьеру, сочетая материнство с трудовыми обязанности.
15 февраля на встрече руководства Совфеда с главой правительства спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко просила Медведева сделать достойный подарок всем российским женщинам и утвердить к 8 марта стратегию, которую разработал кабмин при участии сенаторов.
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