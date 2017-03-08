Фото: mic.com

Экс-президент США Барак Обама пришел в ярость, когда узнал про обвинения в свой адрес от действующего американского лидера Дональда Трампа в организации прослушки телефонных переговоров. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal, ссылающегося на осведомленные источники.

По данным собеседников издания, Обама воспринял слова республиканца как в высшей степени оскорбительные, но не собирается публично отвечать на каждый выпад нового президента США.

Издание отмечает, что в минувшее воскресенье, 5 марта, с требованием к Минюсту опровергнуть или объяснить слова Трампа обратился директор ФБР Джеймс Коми.

В тот же день председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Девин Нуньес заявил, что проводит расследование относительно возможной слежки правительства за участниками предвыборной гонки. Ранее с призывом об этом в Конгресс обратился Белый дом.

Днем ранее, 4 марта, официальный представитель Обамы Кевин Льюис заявил, что экс-глава США и представители его администрации не организовывали слежку за Трампом. "Ни президент Обама, ни кто-либо из чиновников Белого дома никогда не отдавали распоряжения вести слежку за кем-либо из граждан США", — подчеркнул Льюис, добавив, что основным правилом в администрации Обамы было невмешательство в независимые расследования, которые проводил Минюст.

Издание напоминает, что ранее республиканец обвинил бывшего президента Штатов в прослушивании его резиденции "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке перед победой Трампа на выборах. "Только узнал, что Обама прослушивал телефонные переговоры в "Трамп-тауэр" прямо перед моей победой. Ничего не нашел. Это маккартизм!" — написал действующий американский президент в своем Twitter-аккаунте. Также Трамп отметил, что прослушка велась с октября минувшего года, но доказательств этого он не привел.

При этом республиканец посчитал, что Обама сейчас мог бы публично опровергнуть домыслы о вмешательстве РФ в предвыборные процессы в Америке на стороне Трампа. Действующий глава США уверен, что Обама прекрасно знает о безосновательности данных обвинений.