Фото: mic.com
Экс-президент США Барак Обама пришел в ярость, когда узнал про обвинения в свой адрес от действующего американского лидера Дональда Трампа в организации прослушки телефонных переговоров. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal, ссылающегося на осведомленные источники.
По данным собеседников издания, Обама воспринял слова республиканца как в высшей степени оскорбительные, но не собирается публично отвечать на каждый выпад нового президента США.
Издание отмечает, что в минувшее воскресенье, 5 марта, с требованием к Минюсту опровергнуть или объяснить слова Трампа обратился директор ФБР Джеймс Коми.
В тот же день председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Девин Нуньес заявил, что проводит расследование относительно возможной слежки правительства за участниками предвыборной гонки. Ранее с призывом об этом в Конгресс обратился Белый дом.
Днем ранее, 4 марта, официальный представитель Обамы Кевин Льюис заявил, что экс-глава США и представители его администрации не организовывали слежку за Трампом. "Ни президент Обама, ни кто-либо из чиновников Белого дома никогда не отдавали распоряжения вести слежку за кем-либо из граждан США", — подчеркнул Льюис, добавив, что основным правилом в администрации Обамы было невмешательство в независимые расследования, которые проводил Минюст.
Издание напоминает, что ранее республиканец обвинил бывшего президента Штатов в прослушивании его резиденции "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке перед победой Трампа на выборах. "Только узнал, что Обама прослушивал телефонные переговоры в "Трамп-тауэр" прямо перед моей победой. Ничего не нашел. Это маккартизм!" — написал действующий американский президент в своем Twitter-аккаунте. Также Трамп отметил, что прослушка велась с октября минувшего года, но доказательств этого он не привел.
При этом республиканец посчитал, что Обама сейчас мог бы публично опровергнуть домыслы о вмешательстве РФ в предвыборные процессы в Америке на стороне Трампа. Действующий глава США уверен, что Обама прекрасно знает о безосновательности данных обвинений.
Комментарии
Еще в детстве в "Мире животных" видел, как человекообразные бибизьяны впадают в ярость. Страшное зрелище.
И всё же, Трамп не не наш... Как жить дальше?
Зря янки нигерам вольную подписали
В отличии от России, в США соблюдают закон. Потому как власть регулярно меняется. Вчера был Обама, а сегодня Трамп. Вчера был один начальник АНБ. Сегодня другой. А вчера по приказу бывшего начальника ты прослушивал сегодняшнего. И вот окажется, что ты нарушал закон, и тебя посадят вместе с твоим бывшим начальником. Поэтому, никто не отдаст приказ нарушить закон, и никто не будет его выполнять. Такого приказа не будет, потому что его потребуют отдать в письменном виде, а никто подписывать преступный приказ не будет.
В отличии от России, в США выигрывает тот кто сможет обосрать всех соперников, а в России выигрывает тот за кого проголосовал народ.
8.03.2017 15:55 - гость - В отличии от России, в США выигрывает тот кто сможет обосрать всех соперников, а в России выигрывает тот за кого проголосовал народ.
Ха-ахаха! Ви большой чудак! Или член Единой России ?
"Бесполезно искать за спинами журналистов физическое лицо или группу лиц, какого-нибудь Сороса или скажем Баффета. Там за спинами- не физические лица, но высокомерие класса, уверенность в правоте его, обширные мировые связи информационных агенств. То что однажды у них возникнет соблазн заменить реальную информацию на химерические сгустки ненависти по отношения к государствам,народам, правительствам и лидерам было ожидаемо. Это как бунт машин или искусственного интеллекта против живого человечества."
да дайте ему связку бананов. пусть успокоится- http://photosflowery.ru/obama-s-bananom-foto.html