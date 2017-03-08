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Новости

СМИ: Обама пришел в ярость от обвинений Трампа в прослушке

, ИА "Амител"
При этом бывший глава США не собирается публично отвечать на каждый выпад республиканца

Фото: mic.com

Экс-президент США Барак Обама пришел в ярость, когда узнал про обвинения в свой адрес от действующего американского лидера Дональда Трампа в организации прослушки телефонных переговоров. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal, ссылающегося на осведомленные источники.

По данным собеседников издания, Обама воспринял слова республиканца как в высшей степени оскорбительные, но не собирается публично отвечать на каждый выпад нового президента США.

Издание отмечает, что в минувшее воскресенье, 5 марта, с требованием к Минюсту опровергнуть или объяснить слова Трампа обратился директор ФБР Джеймс Коми.

В тот же день председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Девин Нуньес заявил, что проводит расследование относительно возможной слежки правительства за участниками предвыборной гонки. Ранее с призывом об этом в Конгресс обратился Белый дом.

Днем ранее, 4 марта, официальный представитель Обамы Кевин Льюис заявил, что экс-глава США и представители его администрации не организовывали слежку за Трампом. "Ни президент Обама, ни кто-либо из чиновников Белого дома никогда не отдавали распоряжения вести слежку за кем-либо из граждан США", — подчеркнул Льюис, добавив, что основным правилом в администрации Обамы было невмешательство в независимые расследования, которые проводил Минюст.

Издание напоминает, что ранее республиканец обвинил бывшего президента Штатов в прослушивании его резиденции "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке перед победой Трампа на выборах. "Только узнал, что Обама прослушивал телефонные переговоры в "Трамп-тауэр" прямо перед моей победой. Ничего не нашел. Это маккартизм!" — написал действующий американский президент в своем Twitter-аккаунте. Также Трамп отметил, что прослушка велась с октября минувшего года, но доказательств этого он не привел.

При этом республиканец посчитал, что Обама сейчас мог бы публично опровергнуть домыслы о вмешательстве РФ в предвыборные процессы в Америке на стороне Трампа. Действующий глава США уверен, что Обама прекрасно знает о безосновательности данных обвинений.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

8.03.2017 15:08
- гость -

Еще в детстве в "Мире животных" видел, как человекообразные бибизьяны впадают в ярость. Страшное зрелище.

0  0
8.03.2017 15:29
- гость -

И всё же, Трамп не не наш... Как жить дальше?

0  0
8.03.2017 15:42
- гость -

Зря янки нигерам вольную подписали

0  0
8.03.2017 15:46
- гость -

В отличии от России, в США соблюдают закон. Потому как власть регулярно меняется. Вчера был Обама, а сегодня Трамп. Вчера был один начальник АНБ. Сегодня другой. А вчера по приказу бывшего начальника ты прослушивал сегодняшнего. И вот окажется, что ты нарушал закон, и тебя посадят вместе с твоим бывшим начальником. Поэтому, никто не отдаст приказ нарушить закон, и никто не будет его выполнять. Такого приказа не будет, потому что его потребуют отдать в письменном виде, а никто подписывать преступный приказ не будет.

0  0
8.03.2017 15:55
- гость -

В отличии от России, в США выигрывает тот кто сможет обосрать всех соперников, а в России выигрывает тот за кого проголосовал народ.

0  0
8.03.2017 16:01
- гость -

8.03.2017 15:55 - гость - В отличии от России, в США выигрывает тот кто сможет обосрать всех соперников, а в России выигрывает тот за кого проголосовал народ.

Ха-ахаха! Ви большой чудак! Или член Единой России ?

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8.03.2017 16:31
Из ЖЖ Лимонова

"Бесполезно искать за спинами журналистов физическое лицо или группу лиц, какого-нибудь Сороса или скажем Баффета. Там за спинами- не физические лица, но высокомерие класса, уверенность в правоте его, обширные мировые связи информационных агенств. То что однажды у них возникнет соблазн заменить реальную информацию на химерические сгустки ненависти по отношения к государствам,народам, правительствам и лидерам было ожидаемо. Это как бунт машин или искусственного интеллекта против живого человечества."

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8.03.2017 16:47
Еретик

да дайте ему связку бананов. пусть успокоится- http://photosflowery.ru/obama-s-bananom-foto.html

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