Фото: vm.ru
Снегопады прогнозируют синоптики в большинстве районов Алтайского края в четверг, 9 марта.
На дорогах ожидается гололедица, в западных районах слабая метель. В предгорьях ожидается мокрый снег.
Днем по краю температура составит -1…-6 градусов, в предгорьях -1…+4 градуса. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду с усилением в северо-западных районах до 9-14 метров.
В краевой столице также ожидается снег, на дорогах гололедица. Днем в Барнауле -1…-3 градуса. Ветер северо-восточный, до 10 метров в секунду.
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