Фото: avito.ru
Коттедж площадью 280 квадратных метров на участке 9 соток продают в барнаульском поселке Солнечная Поляна за 16 миллионов рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.
"Коттедж построен по проекту ООО "Алтайгражданпроект", все строительные, инженерно-коммуникационные работы проводились специализированной бригадой с лицензией", – уточняется в объявлении.
На цокольном этаже находится котельная. На первом этаже дома расположены кухня, гостиная, комната, санузел. Выполнено панорамное остекление, теплый пол. На втором этаже находятся три комнаты, санузел. Имеется мансардный этаж.
Также имеется гараж, баня из оцилиндрованного кедра, беседка, зона барбекю, посадки, ландшафтный дизайн.
Комментарии
не фонтан
чот панорамного остекления не увидел.
не нравятся мне глухие непрозрачные заборы