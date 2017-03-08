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Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что китайско-российские отношения не зависят от внешних влияний. Соответствующий ответ прозвучал на вопрос, могу ли они измениться из-за политики новой администрации США, передает "Интерфакс".
"Отношения между Китаем и Россией не подвержены влиянию внешних факторов и не могут ухудшаться под их воздействием", — приводит агентство слова И, произнесенные на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине сессии ВСНП.
Министр отметил, что нынешний уровень отношений между двумя странами очень высок, "они прошли проверку" в разных сложных и кризисных ситуациях в мире, в данный момент Китай "полностью в них уверен". РИА Новости отмечает, что глава МИД Китая отметил, что двусторонние отношения сейчас переживают лучший момент в своей истории.
Ван И добавил, что "отношения всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия между <...> странами существуют потому, что это является стратегическим решением обеих стран, принятым на базе ключевых интересов обеих сторон, а не потому, что так им удобнее".
По словам главы МИД КНР, стороны укрепят стратегическое взаимодействие по региональным и международным вопросам и совместно будут выступать стабилизатором в турбулентном мире.
Министр также заверил, что Китай выступает за успешное развитие отношений между КНР, РФ и США, чтобы три страны совместно способствовали сохранению глобального мира и стабильности, всеобщему развитию.
Комментарии
А , помнишь, как всё начиналось
Постановление ЦК КПСС “О мероприятиях, связанных с пятой годовщиной образования Китайской Народной Республики”. 2 августа 1954 г В связи с исполняющейся 1 октября с. г. пятой годовщиной образования Китайской Народной Республики и в целях дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между народами СССР и КНР провести следующие мероприятия:
1. Поручить ВЦСПС и ВОКС совместно с другими общественными организациями провести в Москве, Киеве, Минске, Баку, Тбилиси, Ереване, Алма-Ате, Ташкенте, Сталинабаде, Ашхабаде и Фрунзе торжественные собрания, посвященные пятилетию образования КНР.
2. Поручить ВЦСПС, ВОКС, ЦК ВЛКСМ, антифашистским комитетам советских женщин и советской молодежи, Академии наук СССР, Союзу советских писателей направить приветственные телеграммы в адрес соответствующих китайских организаций по случаю пятилетия КНР, а также организовать выступления по радио и посылку индивидуальных приветствий от видных деятелей науки, культуры и знатных людей труда.
3. Отметить пятилетие КНР в советской печати: в газетах “Правда” и “Известия” поместить передовые статьи, в журналах “Коммунист”, “Новое время”, “Вопросы истории”, “Вопросы экономики”, “Огонек” опубликовать статьи, характеризующие достижения народно-демократического строя в КНР.
4. Обязать Министерство культуры СССР:
а) к пятилетию КНР выпустить на экраны страны известные китайские кинофильмы, организовать передачу по радио популярных китайских песен и музыки, выпустить плакаты, посвященные укреплению советско-китайской дружбы;
б) организовать специальные радиопередачи, посвященные достижениям КНР
5. Создать к 1 октября с.г. Всесоюзное общество советско-китайской дружбы (ВОСКД).
Доехать рисовые товарищи на китайских танках до Урала хотят. Вот и все отношения.