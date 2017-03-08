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Алтайский край в начале 2017 года показал лидирующие позиции по темпам развития экономики среди других субъектов Сибирского федерального округа, сообщили в Минэкономразвития региона со ссылкой на данные Росстата.
"Алтайский край по сводному индексу промышленного производства занял третье место среди регионов Сибири, по увеличению объемов производства по виду деятельности "Обрабатывающие производства" — первое место, опередив такие промышленные регионы, как Новосибирская, Омская, Кемеровская, Томская области", — указывают в краевом министерстве.
Также отмечается, что по итогам первого месяца 2017 года индекс производства в крае составил 118,5%, в то время как в среднем по России – 102,3%.
В январе текущего года Алтайский край сохранил за собой первенство в сельском хозяйстве. В частности, край является лидером в Сибири по производству скота и птицы на убой во всех категориях хозяйств и по производству молока.
На втором месте в СФО регион находится по производству яиц.
Что касается развития строительной отрасли, то тут край также демонстрирует положительную динамику объема выполненных работ. За январь в Алтайском крае введено жилых домов общей площадью 57,4 тысячи квадратных метров, что является третьим результатом в Сибири.
Комментарии
"Алтайский край по сводному индексу промышленного производства занял третье место среди регионов Сибири, по увеличению объемов производства по виду деятельности "Обрабатывающие производства" — первое место, опередив такие промышленные регионы, как Новосибирская, Омская, Кемеровская, Томская области", — указывают в краевом министерстве.
Это кого мы так обработали, что вышли на третье место?
Вот если бы читатели этой хрени знали как они считают этот индекс производства
Ну затрещали с похвальбой... Цыплят по осени считают.........
Вот если бы рост зарплаты в лидеры? Ну или хотя бы снижение цен. А так, за счет чего рост? Вот и ЗАЛ обанкротился и на месте завода крыша ашана провалена.
такое чувство, что курьерский поезд ушел, а я остался?!