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Знаменитая актриса Скарлетт Йоханссон подала на развод со своим вторым мужем — журналистом французского происхождения Роменом Дориаком, пишет РИА Новости со ссылкой на газету New York Post.
Издание отмечает, что во вторник, 7 марта, голливудская звезда подала документы в Верховный суд Манхэттена, отметив при этом, что ее брак "безнадежно разрушен". Также актриса попросила получения основного попечительства над их трехлетней дочерью. Адвокаты Дориака собираются бороться в правовом поле, пишет NYP.
Адвокат Дориака Нарольд Мэйерсон отметил, что муж Йоханссон хочет уехать с дочерью во Франции, а актриса путешествует немного. "Это будет интересный процесс", — приводит издание слова адвоката.
Издание уточняет, что Йоханссон и Дориак поженились в 2014 году вскоре после рождения дочери, а два месяца назад супруги сообщили о расставании минувшим летом.
Агентство напоминает, что в прошедшем году 32-летняя голливудская звезда возглавила рейтинг самых кассовых актеров по версии журнала Forbes – фильмы с ее участием собрали в кинотеатрах мира 1,2 миллиарда долларов.
Комментарии
Наверное тоже в децтве мозг изнасилили.. Сейчас это модно.