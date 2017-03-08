Фото: toledoblade.com
Три человека погибли, еще 54 получили ранения в результате нападения боевиков на военный госпиталь в Кабуле (Афганистан). Об этом сообщает телеканал Tolo со ссылкой на Минздрав Афганистана, передает РИА Новости.
По данным министерства здравоохранения, большинство пострадавших — это сотрудники медучреждения.
Агентство отмечает, что в среду, 8 марта, у здания военного госпиталя Сардара Мохаммада Дауд Хана рядом с посольством Соединенных Штатов на севере столицы Афганистана прогремел взрыв, после чего началась перестрелка. СМИ отмечают, что боевики были одеты в белые халаты врачей.
Всего на госпиталь напали пять человек: один подорвался у главного входа в больницу, остальным удалось проникнуть внутрь здания. Позже силовики ликвидировали двоих боевиков, еще двое оказывают сопротивление. ТАСС отмечает, что сотрудники сил безопасности перестреливаются с боевиками на третьем и четвертом этажах госпиталя.
На данный момент ни одна из действующих группировок в регионе не взяла на себя ответственность за произошедшее.
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