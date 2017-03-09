Фото: tvc.ru
Портал Amic.ru продолжает серию публикаций о запланированном увеличении платы за жилищно-коммунальные услуги в городах Алтайского края. Сегодня в центре внимания третий по величине населенный пункт региона – Рубцовск.
Ранее наша редакция уже предоставляла данные краевого управления по регулированию цен и тарифов о росте расценок на ЖКУ в Барнауле и Бийске. Что касается Рубцовска, то напомним, что коммунальная сфера в этом городе находится в зоне внимания из-за серьезных проблем с теплоснабжением и подачей горячей воды.
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Так, летом 2016-го из-за долгов коммунальщиков часть Рубцовска длительное время находилась без горячего водоснабжения. Что касается тепловой проблемы, то, как сообщала наша редакция, в ноябре прошлого года на рубцовской ТЭЦ вводился режим ЧС из-за нехватки резервного топлива в условиях сильных морозов.
Впрочем, все это не отменяет того факта, что с 1 июля 2017 года рубцовчане будут платить за коммунальные услуги по новой таксе:
Тарифы на водоснабжение и водоотведение указаны в рублях за 1 куб. м, тарифы на теплоснабжение указаны в рублях за 1 Гкал.
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