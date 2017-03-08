Фото: "8 канал. Новосибирск"

Девятилетний мальчик в Новосибирске едва не утонул в бассейне во время детского праздника, который состоялся вместе с корпоративом сотрудниц салона красоты. Об этом сообщает НГС.Новости со ссылкой на очевидца происшествия.

Уточняется, что в 17:00 12 взрослых и пятеро детей, в том числе пострадавший, приехали в сауну "Майами БиС". Сотрудницы переодели ребятишек и начали накрывать на стол. Дети же пошли в бассейн, глубина которого составляет 1 метр 10 сантиметров. Мать пострадавшего школьника в один момент поняла, что не видит ребенка среди купающихся. Как оказалось, мальчик нырнул, а затем начал выплывать из воды и ударился головой о керамический островок.

Очевидцы вытащили ребенка из бассейна, однако у него не было дыхания и сердцебиения. Присутствующие начали оказывать ему первую медицинскую помощь, вызвали скорую и позвали администраторов. Через некоторое время из легких мальчика начала выходить вода, он задышал, а сердце забилось, рассказывает источник издания. При этом мальчик не пришел в сознание. Приехавшие медики оказали первую помощь ребенку и забрали его в больницу вместе с мамой.

Уточняется, что в машине скорой помощи мальчик пришел в себя. В данный момент он лежит в детской городской клинической больнице № 1, у него небольшой отек мозга. Источник издания отметила, что мальчик находится в искусственной коме, в среду, 8 марта, его должны разбудить.

По факту несчастного случая проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента, добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. Также в ведомстве подчеркнули, что за помощь в спасении ребенка администратору сауны вручили благодарственное письмо.

В сауне уточнили, что награжденная сотрудница прибыла на место происшествия, когда ребенка уже вытащили из воды. Она посоветовала перевернуть мальчика, чтобы из него вытекала вода, вытаскивала его язык, чтобы он не застрял в горле, приносила нашатырь.

Также подчеркнули, что когда ребенок начал тонуть, взрослые участники праздника только пришли и были трезвыми. Они отметили, что ребенок самостоятельно отказался от жилетов и нарукавников, объяснив, что умеет плавать.