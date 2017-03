Фото: edemnayug.com

Ученые назвали самый опасный цвет такси, сделав вывод о том, что синие машины, которые профилируются на извозе, чаще попадают в аварии.

Как передает РИА Новости со ссылкой на журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, соответствующее исследование провели американские, сингапурские и китайские ученые.

По их данным, на каждую тысячу автомобилей вероятность попасть в аварию на машине синего цвета на 6,1 случая (или на 9%) выше, чем на машине желтого цвета.

Причина весьма проста – синие авто сложнее заметить, чем желтые. Перед тем, как прийти к этому выводу, исследователи провели анализ трехлетней ежемесячной статистики аварийности самой крупной сети такси в Сингапуре.