Фото: twitter.com
Российские космонавты — Олег Новицкий и Андрей Борисенко, которые сейчас находятся на борту МКС, поздравили всех женщин планеты с Международным женским днем. Об этом сообщает RT.
Борисенко отметил, что 8 марта планета благодаря женщинам выглядит особенно прекрасно. Новицкий же в своем поздравлении подчеркнул, что именно от женщин исходит теплота, любовь и нежность, а сочетание твердости характера и неповторимого очарования помогают им добиваться успеха в любом деле. Он поблагодарил женщин за тепло, которое они дарят семьям, и пожелал им счастья, радости и любви.
"Улыбайтесь и дарите нам ваши улыбки!", — сказал в конце Новицкий.
На опубликованных кадрах видно, как микрофон в невесомости перелетает из рук одного космонавта к другому.
Космонавты российского сегмента Международной космической станции присоединяются к поздравлениям женщин с Международным женским днем. pic.twitter.com/p9m07uLX1U— РОСКОСМОС (@roscosmos) 8 марта 2017 г.
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