Фото: nk-online.ru
20-градусные морозы и осадки прогнозируют синоптики в Алтайском крае в четверг, 9 марта. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.
Так, ночью в западных и северных районах края пройдет снег, местами изморозь, туман, на дорогах образуется гололедица. Температура составит -11...-16 градусов, при этом в западных районах столбик термометра поднимется до -6...-11, а в предгорных опустится до -15...-20.
Днем в большинстве районов Алтайского края также пройдет снег, в предгорьях он будет мокрым, на дорогах ожидается гололедица, в западных районах слабая метель. Температура за окном составит -1...-6 градусов, в предгорьях от 1 градуса мороза до 4-х тепла.
Ветер будет дуть северо-восточный, 3-8 метров в секунду, с усилением в северо-западных районах до 9-14 метров.
В Барнауле снег пойдет во второй половине ночи и будет идти днем. На дорогах образуется гололедица. В темное время суток столбик термометра опустится до 12...14 градусов мороза, а днем температура составит -1...-3.
Ветер будет дуть также северо-восточный. Ночью 3-8 м/с, а днем 5-10.
Комментарии