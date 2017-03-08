Фото: 360tv.ru
Полиция задержала группу из семи активистов, в том числе двух журналисток и одного мужчину — фотографа. Они пытались вывесить на кремлевской стене баннер с надписью "200 лет мужчины у власти. Долой!", передает телеканал 360.
По словам художницы Катрин Ненашевой, баннер у Александровского сада был частью акции "Феминистки захватывают Кремль". Активистки забрались на стену Кремля со стороны Александровского сада, развернули баннер, а также зажгли дымовые шашки.
Ненашева добавила, что девушки развернули плакаты в четырех разных точках на территории Кремля, в том числе на Соборной площади. Участниц других групп не задержали.
Активистка также добавила, что в акции участвовали более десяти феминисток из Москвы и Санкт-Петербурга. Целью акции было показать, что они "умеют объединяться и не боятся говорить".
Уточняется, что задержанных активисток доставили в ОВД "Китай-Город". В пресс-службе столичного МВД каналу заявили, что данных о задержаниях не поступало.
Комментарии
Это в рамках национальной стратегии в интересах женщин: "создание условий для полного и равноправного участия женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах жизни общества"?! Или т.н. феминистки не женщины...