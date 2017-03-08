Фото: vk.com/barneos22
Авария с участием грузового автомобиля и Lexus произошла на автозаправочной станции в Барнауле. Об этом сообщили подписчики сообщества Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что автомобили "притерлись" на заправке по улице Попова, 206. Свидетель происшествия отмечает, что в результате ДТП пострадало имущество АЗС.
В комментариях барнаульцы недоумевают, как могла произойти подобная авария.
"Весна. Все хотят контакта", — написал один из пользователей. Другой предположил, что водители "боролись за колонку".
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