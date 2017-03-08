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Новости

Число жертв нападения боевиков в Кабуле увеличилось до 30 человек

, ИА "Амител"
Сотрудники афганских спецслужб смогли установить полный контроль над госпиталем

Фото: twitter.com

Более 30 человек погибли в результате нападения террористов на госпиталь в Кабуле. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Associated Press и его источник — представителя Минобороны Афганистана генерала Давлата Вазири.

Он отметил, что еще свыше 50 человек получили ранения.

На данный момент сотрудники спецслужб Афганистана уже установили полный контроль над военным госпиталем, операция по уничтожению боевиков завершена.

Напомним, пятеро вооруженных террористов напали на госпиталь, который расположен рядом с посольством США в Кабуле, в среду, 8 марта. Один из боевиков подорвался на входе, остальные четверо смогли проникнуть внутрь и начали оказывать сопротивление.

Агентство отмечает, что позже ответственность за атаку на себя взяли боевики "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ).

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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