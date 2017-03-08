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"Женские" светофоры появились на улицах Австралии. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на австралийскую газету Herald Sun.
Во время кампании за гендерное равенство к традиционным зеленой и красной мужским фигурам, которые загораются на пешеходных переходах, приделали юбки.
Данный эксперимент проводит штат Виктория в городе Мельбурн по предложению общественной организации "Фокус-группа будущего". Он будет длиться в течение года. Всего в городе установили десять светофоров.
Издание отмечает, что на данный момент большинство опрошенных на улицах Мельбурна не считают идею со светофорами разумной, а эксперимент не вызывает у них положительных эмоций. Они считают, что деньги можно был бы потратить с большей пользой.
Также опрошенные женщины отметили, что внедрять в умы идею равенства полов нужно более серьезным образом, а не размениваться на подобные мелочи, добавляет "Лента.ру".
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