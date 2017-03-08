Фото: vk.com
Телеканал HBO начал показывать короткие тизеры нового сезона "Игры престолов". Два из них, снятые фанатами с экранов телевизоров, уже выложены в сеть.
На первом видео показывают Серсею Ланнистер, ставшую Безумной Королевой. На втором тизере видно руку, которая сжимает меч Верный Клятве. Владелицей клинка является Бриенна Тарт, но фанаты сомневаются, что рука в кадре принадлежит ей.
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Отмечается, что также телеканал показал тизеры с участием Арьи Старк, Серсеи Старк и Джона Сноу, однако обнаружить их в сети все еще не удалось.
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