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МИД Украины передаст в Международный суд ООН все дипломатические ноты, направленные РФ с момента начала конфликта в Донбассе, пишет РИА Новости со ссылкой на "Европейскую правду", которая в свою очередь ссылается на представителя украинской делегации, американского адвоката Давида Зионца.
Он заявил, что директор департамента российского внешнеполитического ведомства по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев, который представляет РФ в данном процессе, предоставил суду "не все без исключения" дипломатические документы.
В то же время радио "Говорит Москва" отмечает, что Киев пошел на этот шаг из-за "ложных обвинений со стороны Москвы".
Агентство добавляет, что на слушаниях в Гааге Киев обвинил Москву в поддержке терроризма и поставках оружия на Украину, а также дискриминации крымских татар и граждан Украины на территории полуострова. В Москве заявили, что Киев действует не с целью разрешить разногласия, а ищет повод для жалобы на РФ в международные инстанции.
В ближайшие месяцы Международный суд ООН определит, в какие сроки стороны должны предоставить процессуальные документы. Затем будут назначены устные слушания.
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