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Возгорание сена произошло поздно вечером 8 марта и в ночь на четверг, 9 марта, в двух районах Алтайского края, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Первый пожар произошел в 21:05 в среду в Шелаболихинском районе. Возгорание было ликвидировано за 16 минут силами четырех сотрудников МЧС.
Второй пожар произошел в ночь на 9 марта в Краснощековском районе в 01:04. Пожар удалось потушить за одну минуту. На тушение возгорания выезжали четыре сотрудника МЧС.
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