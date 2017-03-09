Фото: kpfu.ru
Известный телеведущий Владимир Познер, который является одним из членов жюри на проекте "Минута славы", прокомментировал свою критику в адрес одноногого танцора, пишет "Взгляд".
По мнению Познера, люди с ограниченными возможностями могут участвовать в любых конкурсах: спортивных, творческих и так далее. Но делать это имеют право "именно и только на общих основаниях".
"Если инвалид способен победить за счет своего мастерства и таланта в таком конкурсе – флаг ему в руки! Но участвовать в тайной надежде на то, что его физические (или иные) проблемы помогут ему победить, то есть они будут учтены жюри – нет, я против. Или как все, или никак", – сказал телеведущий.
Познер напомнил о Паралимпийских играх, где инвалиды соревнуются с инвалидами. Также телеведущий заявил, что он не поменял свою точку зрения, а общественная критика его не задела.
Напомним, в программе "Минута славы", которая была показана на Первом канале 4 марта, Познер, оценивая танец одноногого танцора Смирнова, заявил, что он использует запрещенный прием. Между тем еще один член жюри – Рената Литвинова – посоветовала танцору "пристегнуть" протез, чтобы не выставлять напоказ свою инвалидность.
Комментарии
Какой проницательный, знает про тайные надежды... А по сути хамло и негодяй.
Познер прав!
Познер - это русофобская мразь и больше никто. Гнать таких надо из России поганой метлой, только гадить и умеют.
Следуя логике этого хлопца А. Маресьев стал летать и сбивать фашистов, с тайной надеждой получить Героя - без двух ног скорее дадут?!
А причем здесь русофобия? А если Вася Пупкин также сказал? В данном конкретном случае в чем он не прав?
9.03.2017 09:11 Алекс
Маресьев никому не афишировал, даже в эскадрилье не сразу узнали. Есть разница?
Этот проходимец имеет гражданство США и Франции, внедряет в сознание населения ценности нам не присущие. По сути он порочит героя наших дней, который не взирая на трагедию хочет жить полноценной жизнью, дает пример для подражания. Как там у Жванецкого - если ты хромой...
Молодец Познер, умеет подогреть пуканы у шелудивых.