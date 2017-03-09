Фото: askwoman.ru
ГИБДД Московской области завела административное дело в отношении жены актера Николая Караченцова Людмилы, сообщает РИА Новости, ссылаясь на свой источник.
Как сообщается, возбуждено дело о вождении автомобиля в нетрезвом виде. По данным источника, экспертиза показала, что в крови Караченцовой в момент ДТП был алкоголь. За данное нарушение максимальное наказание по административной статье – лишение водительских прав на два года.
Материалы будут переданы в суд.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , авария произошла в Подмосковье 28 февраля. За рулем машины была жена Караченцова. В салоне кроме нее и самого актера находились родственница Эльза Ивлева и медсестра Наталья Сергеева, все трое получили травмы. Отметим, что врачи диагностировали у Николая Караченцова сотрясение мозга.
Комментарии
сумасшедшая баба((
но ДТП произошло по вине трезвого водителя как известно, 90% ДТП происходит по вине трезвых водителей, и только 10% - нетрезвых выводы делайте сами
женщины чаще мужчин пьяные за руль садятся...