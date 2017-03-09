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Мужчину подозревают в краже телевизора, бензопилы и видеоприставки из дома жителя алтайского села Правда, сообщили в ГУ МВД по краю.
Известно, что хозяин жилища всего на несколько минут зашел в гости к соседям, а дом на замок он закрывать не стал. "Когда вернулся, то обнаружил пропажу. Об этом сообщил в полицию. По предварительным данным, сумма ущерба составила около 30 000 рублей", – уточняют в правоохранительном ведомстве.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый житель районного центра 1978 года рождения.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы. Украденное имущество возвращено владельцу.
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