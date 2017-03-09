Фото: pravda-tv.ru
Президент России Владимир Путин назвал уровень зарплаты, который должен быть у российских врачей в следующем году. Об этом пишет ТАСС.
По словам главы российского государства, уровень зарплаты у медработников должен быть 200% от средней по региону. Также он назвал и зарплату младшего и среднего персонала. Она должна составлять 100% от средней по региону.
"Я исхожу из того, что нам удастся достичь этих показателей", – сказал президент, находясь с визитом в перинатальном центре в Брянске.
Президент спросил, какие зарплаты получают в этом перинатальном центре. На это медперсонал ответил, что "не жалуется", но при этом хотели бы получать больше.
Комментарии
когда уж же..